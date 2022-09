Multidão lota Comício do deputado Eduardo do Dertins em Colinas; nas últimas eleições Eduardo foi o 6º mais votado no Tocantins

Por Assessoria

Uma multidão de pessoas compareceram ao Comício do Deputado Estadual Eduardo do Dertins no município de Colinas. “Obrigado Colinas do Tocantins. A caminhada do bem passou por colinas e a nossa festa da democracia foi linda. Vamos juntos continuar construindo nossa história”, afirma o texto do parlamentar em sua página do facebook.

Eduardo do Dertins, foi reeleito nas últimas eleições, com 17,705 votos, sendo o 6º candidato mais votado.

Conheça alguns de seus trabalhos:

Com trabalho em parcerias com o governo do Estado e as prefeituras, através de sua emendas foi realizado a pavimentação de ruas, avenidas e estradas que integram o Tocantins. Segundo Eduardo do Dertins, o seu mandato responde a confiança dos eleitores com trabalho e obras, como: estradas, asfalto, construção e reforma de prédios públicos, abertura de estradas vicinais, regularização fundiária, máquinas e tratores, apoio a vários eventos culturais.

O engenheiro civil, deputado estadual Eduardo Bonagura (PPS), mais conhecido como Eduardo do Dertins, é natural de Cravinhos – São Paulo. Ele é casado com Leila Maria da Rocha Siriano Bonagura e pai de Gustavo e de Caroline. Mudou-se no ano de 1995 para Gurupi, onde foi chefe da regional do Departamento de Estradas e Rodagens do Tocantins (Dertins) e logo depois assumiu a regional do órgão em Dianópolis. Sua história política teve início em 2002, quando foi eleito deputado estadual. Suas ações no Legislativo o respaldaram para a reeleição em 2006, com 16.071 votos.

Já na eleição de 2010, foi mantido no Parlamento e teve seu número de votos aumentado graças a sua marcante atuação nas áreas de obras e estradas e também por seus trabalhos sociais. Teve ainda como atividades parlamentar a destinação de recursos para a área da educação, cultura e saúde pública.

Eduardo esteve também à frente da Secretaria da Habitação e sua atuação gerindo a pasta garantiu a construção de milhares de casas populares que mudaram o Tocantins.