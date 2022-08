Valdemar Júnior reúne apoiadores e inaugura Comitê com as presenças de Wanderlei Barbosa e lideranças políticas do interior do estado

Por Assessoria

Com a rua lotada de pessoas, o deputado estadual Valdemar Júnior (REPUBLICANOS) candidato à reeleição pela coligação “União pelo Tocantins”, inaugurou na noite desta quinta-feira (25), em Palmas, o “Comitê 10 0 10” de sua campanha, com as presenças de várias lideranças políticas, além de apoiadores e simpatizantes.

O candidato ao governo do Tocantins, governador Wanderlei Barbosa (REPUBLICANOS), e seu o vice Laurez Moreira (PDT) marcaram presenças ao evento, além do candidato a deputado federal, Alexandre Guimarães, prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e ex-vereadores de várias cidades do interior do estado.

Ao discursar, o governador Wanderlei Barbosa pediu para que todos os apoiadores de Valdemar, levassem o seu nome adiante de norte a sul do Tocantins, para fortalecer sua candidatura.

“Esse é o lançamento da candidatura 10 0 10 e quero junto com vocês fazer esse manifesto, de norte ao sul do Tocantins, que vocês possam multiplicar as informações a cada reunião que participarem e levar adiante através de suas redes sociais, com fotos e depoimentos, o nome do Valdemar Júnior, para que ele tenha condições de representá-los, seja de Palmeirópolis a Esperantina ou de Mateiros a Caseara”, advertiu.

“Valdemar Júnior tem serviços prestados, sempre lutou pelos tocantinenses. E é por isso que, por onde ele passa, ele tem amigos, companheiros e pessoas que se comprometem em apoiá-lo. Eu me comprometo e estou junto com Valdemar e Alexandre, para que juntos possamos trabalhar para transformar o Tocantins e fazer desse nosso Estado, um lugar de prosperidade”, disse Wanderlei.

Já o vice-governador, Laurez Moreira, fez questão de lembrar que Valdemar Júnior é um tipo de político que faz a boa política, sempre disposto a atender e servir o povo. “Ele sempre procura atender da melhor forma possível cada homem e cada mulher que vai ao seu gabinete, além daqueles que ele encontra em suas visitas pelos municípios tocantinenses. Eu tenho muito orgulho de subir no palanque e estar ao lado de homens que têm o espírito público, a vontade de servir a nossa gente e fazer um belo trabalho ao nosso estado do Tocantins”, enfatizou.

Laurez ainda fez questão de frisar que, Valdemar Júnior terá uma boa votação no estado, pelo seu trabalho dedicado durante os anos de mandato. “Valdemar Júnior, vendo este lugar cheio de pessoas, demonstra o carinho do povo com o seu nome. É o reconhecimento de tudo que você tem feito durante esses anos como deputado. Eu não tenho dúvida de que você será um dos deputados mais votados para a Assembleia Legislativa, por tudo de bom que representa ao estado do Tocantins”, enalteceu.

Em sua fala aos apoiadores, Valdemar agradeceu a presença de todos ao evento e disse que a o inauguração do seu Comitê, marca o pontapé inicial dos trabalhos.” Hoje é uma noite histórica, porque estou reunindo mais uma vez os meus amigos, companheiros e irmãos, dando o pontapé inicial para mais uma caminhada de lutas, vitórias, perseverança e de muito suor derramado. Mas mostrando ao povo de meu estado, tudo aquilo que fiz durante esse últimos quatro anos, para poder ter o crédito de poder permanecer por mais 48 meses, como deputado, ganhando mais uma vez a confiança de vocês”, declarou.

Valdemar Júnior citou cidade por cidade, da qual estavam presentes os apoiadores que prestigiaram o lançamento do Comitê do candidato. “Nesta noite eu reúno-me com os companheiros de Palmas, mas também vieram me prestigiar, os companheiros que me apoiam e me abraçam e que levam o meu nome para o interior do estado”.

“Aqui tem gente de Porto Nacional, minha cidade natal, tem de Colmeia, Bandeirantes, tem de Araguaína, de Araguaçu, Alvorada, Natividade, Figueirópolis. Aqui tem gente de Peixe, tem de Tocantinópolis, Lagoa da Confusão, tem de Aurora do Tocantins, tem também Taguatinga, Formoso do Araguaia, tem de São Salvador, de Ponte Alta do Bom Jesus e de Pugmil. Aqui tem também pessoas de Arraias, Palmeirópolis, tem de Santa Rosa, Paranã, tem de Riachinho lá no Bico do Papagaio, tem de Babaçulândia, Gurupi, Conceição, Paraíso do Tocantins, Combinado, Dianópolis, Guaraí, Arraias e Miracema. Olha que alegria ter vocês aqui, como é bom percorrer o meu estado, conquistar pessoas e andar de cabeça erguida. São 8 anos de mandato e trabalho dedicado ao meu Tocantins e a nossa gente”, disse Valdemar.

O deputado portuense finalizou sua fala, pedindo o apoio a todos para permanecer trabalhando na Assembleia Legislativa. “Junto com o nosso deputado federal Alexandre, a qual trago aqui para declarar o meu apoio e Wanderlei Barbosa, nosso candidato a governador, quero pedir mais uma vez, o apoio e a confiança de vocês, para continuar trabalhando, levando benefícios ao nosso povo. E por que Wanderlei ? Porque ele tem a mesma origem e o mesmo sentimento, é daqui de Taquaruçu é do Tocantins. E ele terá um olhar especial para nossas estradas, nossa educação, para os servidores públicos e para a nossa saúde. Por isso que nós queremos ter Wanderlei Barbosa como governador de nosso estado, para fazer a diferença, para fazer um Tocantins melhor pra todos”, afirmou.

Porto Nacional

Nesta sexta-feira, dia 26, será inaugurado também o Comitê Político de Porto Nacional, cidade natal de Valdemar Júnior. O espaço fica localizado na Rua Dr. Francisco Aires, n° 580, centro, próximo à Praça do Centenário