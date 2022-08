Dimas visita arcebispo Dom Pedro e ouve preocupações sociais e com interrupções de governos no Estado

Por Assessoria

Durante visita à Arquidiocese de Palmas, o candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) ouviu do arcebispo Dom Pedro Brito Guimarães preocupações com a questão social do Tocantins e também com a sequência de governos interrompidos no Estado. “Cheguei aqui em 2010 e desde então nunca vi um governador que terminou o mandato”, pontuou o religioso, que também falou de preocupações em várias áreas.

Segundo o arcebispo, alguma coisa tem que ser feita na questão social, pois hoje esse é um problema muito sério. O religioso também defendeu a necessidade de melhora nas rodovias e na educação pública.

Dimas concordou com as afirmações de Dom Pedro. Ele destacou que no seu plano de governo tem a proposta de criação do Auxílio Tocantins, no valor de R$ 300, para completar a renda dos milhares de beneficiários do Auxílio Brasil do Estado.

Dimas deixou claro que essa será uma política emergencial, para socorrer os mais necessitados, mas ao mesmo tempo a sua gestão vai implementar as ações de desenvolvimento econômico necessárias para o Tocantins.

O candidato lamentou o fato de o Tocantins estar fracassando nas quatro áreas vitais: saúde, educação, segurança pública e transporte (rodovias). “Nós vamos mudar essa realidade, amparado no que fizemos em Araguaína”, frisou o candidato, ao lembrar das suas administrações transformadoras à frente da cidade do Norte (2013-2020).

Nas duas gestões, Dimas recuperou ou reconstruiu 600 quilômetros de ruas; investiu pesado em educação melhorando os índices de avaliação, os salários dos professores e climatizando todas as escolas da cidade; criou a Guarda Municipal, melhorando a segurança da cidade; e, na saúde, construiu em tempo recorde o único hospital definitivo durante a pandemia (hoje um hospital municipal), ampliou e qualificou toda a rede básica de atenção à saúde, instalou várias especialidades de atendimento, transformando Araguaína em uma referência interestadual na área.