Ações integradas das forças de segurança seguem nas ruas da Capital

Por Assessoria

A Prefeitura de Palmas segue com as ações integradas de fiscalização na Capital neste final de semana, em combate à perturbação do sossego público, monitoramento dos estabelecimentos comerciais e o atendimento às ocorrências no trânsito. Denúncias de irregularidades podem ser feitas pelo Sistema Integrado de Operações (Siop), pelos canais 190 e 153. A Operação teve início na noite desta quinta-feira, 25, e segue até o domingo, 28.

Os trabalhos em conjuntos contam com o apoio das equipes de fiscalização de Obras e Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedesr), Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) e os agentes de Trânsito e Transportes da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu). Além de atenderem as denúncias, as equipes realizam rondas e patrulhamentos em pontos estratégicos da cidade.