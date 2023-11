Último dia para solicitar entrevista devolutiva quanto ao resultado da 3ª etapa do concurso GMP

Termina nesta terça-feira, 14, o prazo para os candidatos considerados inaptos realizarem solicitação de entrevista devolutiva referente ao resultado da 3ª etapa do exame psicológico do concurso da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). O pedido deve ser feito mediante requerimento específico por meio de página web no site Fundação Vunesp.

A aplicação da entrevista devolutiva aos que solicitarem será realizada dia 10 de dezembro presencialmente em Palmas, Tocantins, sendo exclusivamente de caráter informativo e de esclarecimento do motivo da inaptidão.

Será permitido o acompanhamento de um profissional psicólogo junto ao candidato conforme as normas do Conselho Regional de Psicologia (CRP), mediante apresentação da carteira profissional ou a entrega da declaração de nada consta expedida pelo CRP válida. O candidato (a) receberá uma cópia de seu laudo psicológico contendo o resultado da avaliação psicológica, ainda assim a realização do procedimento não altera a posição do resultado da avaliação psicológica.

Aos solicitantes será divulgado local, data e horário no Edital de Convocação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Palmas (DOM) de endereço eletrônico http://diariooficial.palmas.to.gov.br e disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação Vunesp.