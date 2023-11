Estudantes têm até o dia 30 de novembro para recarregar suas carteirinhas do transporte coletivo

Estudantes contemplados com o Programa Cartão do Estudante 2023 têm até o dia 30 de novembro para recarregar suas carteirinhas. Os beneficiários devem comparecer à sede da Fundação da Juventude de Palmas (FJP), agora em novo endereço, localizada na Quadra Arso 41 (403 sul), Av. LO 09, Lt 25-a, na antiga pista do aeroporto, que funciona das 13 às 19 horas.

Os atuais 780 alunos registrados no programa devem estar portando sua carteirinha e um documento com foto, podendo acessar ao benefício apenas com eles. Novembro é o último mês para realizar a recarga em 2023.

Programa Cartão do Estudante

O programa visa auxiliar os estudantes, repassando mensalmente durante todo o ano, um subsídio de até 70% dos créditos, que este aluno gastaria mensalmente para ir até sua instituição de ensino. É importante ressaltar que o estudante não pode ficar 2 meses consecutivos sem realizar a recarga, podendo ser eliminado do programa caso isso ocorra.