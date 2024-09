Eleições em Porto Nacional: Toinho Andrade lidera pesquisas de intenção de votos

A corrida eleitoral de Porto Nacional está dando o que falar a oito dias das eleições. E para aflorar os ânimos do eleitor portuense, a disputa segue em torno de dois nomes, Toinho Andrade e Ronivon Maciel.

Toinho Andrade tem levado a preferência dos portuenses. Nas últimas semanas, o deputado federal do partido Republicanos, viu sua campanha ter uma ascensão, culminando com ele aparecendo à frente do prefeito Ronivon Maciel em diversas pesquisas eleitorais.

Como pontos a favor de Andrade estão, comícios com a presença de políticos de peso o apoiando, propostas sólidas, caminhadas e reuniões propositivas com a população, aproximação com o público por meio das redes sociais, e ainda, o impacto dos conteúdos disseminados no horário eleitoral, são algumas das explicações para o crescimento do candidato.

Antevendo o clima de reta final da campanha, uma coisa é certa, Porto terá uma das eleições mais emocionantes dos últimos anos.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade