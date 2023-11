Remoção de servidores classificados para a Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas é publicada

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) publicou nesta terça-feira, 14, a relação dos candidatos classificados no Edital de Remoção N.° 001/2023. Conforme o cronograma, a relação dos servidores selecionados consta publicada no endereço eletrônico fesp.palmas.to.gov.br.

A instituição disponibilizou um total de sete vagas para cargos de assistentes administrativos, destes, quatro para a função de apoio pedagógico e recepção, e três para a função de apoio técnico e financeiro, com carga horária de 40 horas semanais. Os profissionais selecionados irão desenvolver atividades laborais no âmbito da fundação, em consonância com o regulamento.

As vagas foram destinadas a servidores que já são efetivos do município de Palmas. Conforme o documento, a Fesp poderá a qualquer momento, para garantir a transparência e legitimidade do processo, proceder a normas complementares ao edital.

Os selecionados devem aguardar o contato do setor de Recursos Humanos (RH).