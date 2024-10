Detran/TO alerta condutores sobre cuidados com os veículos durante o período de chuvas

Com a chegada da temporada de chuvas, o Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) alerta a população sobre a importância de redobrar a atenção ao dirigir ou pilotar. Condições climáticas adversas, como a chuva, aumentam os riscos de sinistros de trânsito, e algumas precauções podem garantir a segurança dos condutores e pedestres.

O Detran/TO destaca a necessidade de realizar uma revisão no veículo para enfrentar o período chuvoso. Entre os principais pontos de atenção estão:

Em primeiro lugar deve-se observar os pneus. É importante verificar a profundidade dos sulcos. Pneus desgastados comprometem a aderência e aumentam o risco de derrapagens.

Deve-se observar também o sistema de freios, pois a eficiência dos freios é crucial em dias de chuva. Recomenda-se que motoristas inspecionem regularmente este sistema.

Os faróis e sinalizadores também devem ser observados. O uso correto dos faróis, especialmente os de baixa intensidade, melhora a visibilidade. Verifique também se os sinalizadores e luzes de freio estão funcionando adequadamente.

O limpa-vidros eficiente é vital para garantir uma boa visibilidade sob a chuva. Verifique se as borrachas não estão ressecadas depois do período seco.

Dicas para conduzir um veículo na chuva

Além das manutenções necessárias, o Detran/TO orienta sobre boas práticas para uma direção segura:

É importante reduzir a velocidade. Ajustar a velocidade de acordo com as condições da pista é fundamental para a segurança. Dirija com calma.

Aumente a distância de segurança: Mantenha uma distância maior do veículo à frente proporcionando mais tempo para reações em caso de frenagens repentinas.

Cuidado com poças: Evite poças de água, pois podem ocultar buracos e causar aquaplanagem. Se não for possível evitar, reduza a velocidade e atravesse com cautela.

O Detran/TO reafirma seu compromisso com a segurança no trânsito e enfatiza que a colaboração de todos os condutores é indispensável para que nossas estradas fiquem mais seguras durante o período de chuvas.