Divulgado 5º boletim climático com tendência de chuvas irregulares, elevação de temperatura e registro de focos de queimadas

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) divulgou nesta quinta-feira, 10, o 5º Boletim Climático e Riscos de Incêndio, que confirmou a tendência de chuvas irregulares no intervalo de 3 a 9 de outubro, elevação de temperatura, redução da umidade do ar e aumento de 37% dos focos de queimadas. Foram registradas 355 ocorrências em 57 municípios do Estado, comparado à semana anterior, que registrou 255 focos de queimadas.

Nesse intervalo, lideraram o ranking de focos de queimadas no Estado, os municípios de Formoso do Araguaia (43) e Mateiros (43), o que equivale a 12,1% dos focos do período em cada município, e Pium (23) que equivale a 6,5% dos registros no intervalo.

De acordo com o monitoramento hídrico, as precipitações de chuvas ainda irregulares não alteraram a tendência de queda dos níveis dos rios característicos no período de estiagem em todo o Estado, com exceção na região sul, onde o aumento do nível nos rios Paranã e Palma, que podem ter ocorrido com a liberação de água nas comportas da Usina Hidrelétrica de Energia (UHE) Peixe Angical e da Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Barra do Palma.

Boletim Climático e Riscos de Incêndio

Publicado semanalmente pelo Governo do Tocantins, o boletim é elaborado pelo Centro de Inteligência Geográfica em Gestão do Meio Ambiente (Cigma) da Semarh, com dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O documento traz informações detalhadas sobre o monitoramento climático e os focos de queimadas, o nível dos rios nas bacias hidrográficas do estado e a distribuição dos focos de incêndio em áreas privadas, públicas estaduais e de domínio federal.

Para mais detalhes, consulte o Boletim Climático e Riscos de Incêndio do Tocantins.