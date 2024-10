Toinho Andrade se reúne com professores portuenses e afirma: “serei um prefeito amigo da educação”

Na noite desta terça-feira, 1, o deputado federal e candidato a prefeito de Porto Nacional, Toinho Andrade, esteve reunido com servidores da educação de Porto Nacional. Além dele, a superintendente regional de Educação, Araildes Almeida, e candidatos a vereadores da base, também participaram da reunião.

O encontro, teve por finalidade apresentar as propostas do plano de governo do candidato e firmar um compromisso com a pauta da valorização dos profissionais da educação pública portuense.

Na oportunidade, Toinho pontuou que irá discutir a educação com seriedade, ouvindo os pontos que permeiam a luta da classe educacional, visando a melhoria da qualidade de ensino e a valorização desses profissionais.

No encerramento de sua fala, o candidato a prefeito pediu a reflexão de todos quanto ao voto, frisando a importância da população defender candidaturas que apoiem pautas que valorizem a educação.

