Adapec promove nova capacitação sobre operação de drone na defesa agropecuária

Com foco na qualificação dos servidores para a atuação na defesa agropecuária, o Governo do Tocantins, por meio da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e órgãos parceiros realizam, entre os dias 14 e 18 de outubro, no hospital veterinário do Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), a quarta turma do curso sobre operação de drone e mapeamento aéreo na agropecuária.

A abertura oficial foi realizada pelo vice-presidente da Adapec, Lenito Abreu, que reforçou a importância que o governador Wanderlei Barbosa dá para a agropecuária tocantinense.

“A operação de drone é uma atividade essencial na defesa agropecuária, principalmente no tocante ao acesso remoto e ao mapeamento aéreo. O curso é um investimento do Governo do Tocantins, que compreende o potencial e o crescimento da agropecuária em nosso estado”, pontuou Lenito Abreu.

Ao longo de toda a programação, o curso irá abordar temáticas sobre legislação, georreferenciamento, tipos de drones, processamento de imagens e análise de dados, além da aula prática de pilotagem de drone.

Parceiros

Além da Adapec, o curso é uma parceria entre Faet/Senar, Ceulp/Ulbra e Fundo Privado de Defesa Agropecuária (Fundeagro).