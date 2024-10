Comício de Toinho Andrade e Soares Filho reúne multidão na Praça do Centenário

Em um momento histórico para a política de Porto Nacional, uma multidão lotou a Praça do Centenário para acompanhar o comício do candidato a prefeito, Toinho Andrade.

O ato de campanha do candidato do Republicanos, reuniu grandes lideranças, como o deputado federal Vicente Júnior, e os ex-prefeitos, Vicentinho Alves, Otoniel Andrade e Tereza Martins, além dos candidatos da base da Coligação “Porto Para Todos”.

Durante sua fala, Toinho ressaltou que fará investimentos em saúde, educação e políticas públicas inclusivas, destacando que com parcerias assertivas com a bancada federal, estadual e o governo do Estado, Porto Nacional retomará o caminho do desenvolvimento.

Por fim, Toinho Andrade agradeceu o apoio caloroso da população, conclamou seus apoiadores a intensificarem o trabalho nesta reta final e mandou um recado aos opositores.

“Muito obrigado a todos que participaram conosco deste ato tão importante de democracia. Em Porto Nacional tem basicamente dois times nesta eleição, o do desrespeito, desespero e ódio, e o nosso time que é o time das propostas e do trabalho. No dia 6 de outubro vote 10, vote no time que é preparado e tem os melhores projetos para nossa cidade”, finalizou.

