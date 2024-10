Publicado resultado definitivo da eleição do Conselho de Políticas Culturais

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), publicou nessa quarta-feira, 9, na edição nº 6673 do Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado definitivo da eleição para os membros do Conselho de Políticas Culturais (CPC-TO) no biênio 2024-2026. Conforme o cronograma, a posse dos conselheiros ocorrerá em sessão no dia 18 outubro, com ato de designação previsto para o dia 14. A lista com os conselheiros selecionados também pode ser conferida no site oficial da Secult.

A fase de votação ocorreu entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro, por meio da plataforma eleicao.cultura.to.gov.br. Os interessados puderam escolher os titulares e suplentes que representarão os segmentos artísticos e culturais que compõem a entidade, dividida em 14 câmaras setoriais: Música, Artes Visuais; Artesanato; Patrimônio Material; Patrimônio Imaterial; Audiovisual; Teatro e Circo; Dança; Cultura Popular; Cultura Tradicional; Comunidades Afro-Brasileiras e Quilombolas; Povos Indígenas; Arquitetura e Urbanismo e Literatura, Livro e Leitura.

Conselho de Políticas Culturais do Tocantins (CPC-TO)

O CPC-TO é um órgão que integra o Sistema Estadual de Cultura. Ele é composto por 28 membros titulares e 28 suplentes, com composição paritária, sendo 14 conselheiros que representam a sociedade civil, eleitos por votação, e 14 indicados pela gestão pública. Criada em 4 de julho de 2007, por meio da Lei nº 1.804, a instituição tem a missão de promover, defender, orientar, difundir e proteger a cultura no Estado. Além disso, atua como entidade deliberativa, consultiva e normativa na implementação das políticas culturais no Tocantins.