Governo do Tocantins lança chamadas públicas para projetos de inclusão produtiva no Jalapão e Serras Gerais

O Governo do Tocantins, por meio do subprograma Produtos da Terra, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Instituto Meio, lançaram duas chamadas públicas da iniciativa Conexões Transformadoras. O objetivo é selecionar projetos voltados à geração de renda e ao desenvolvimento de cadeias produtivas nas regiões do Portal do Jalapão e das Serras Gerais, localizadas no leste e sudeste do estado. As cadeias produtivas prioritárias são: fruticultura, mandiocultura, produção de aves, peixes e hortaliças, e sociobiodiversidade – jatobá, buriti e baru.

As chamadas visam fortalecer a inclusão produtiva de pequenos produtores familiares de baixa renda em 35 municípios dessas regiões. Serão investidos aproximadamente R$ 2 milhões em ações que apoiem empreendimentos coletivos nas cadeias priorizadas.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou a importância dos projetos para alcançar as comunidades tradicionais. “Já está em andamento o projeto na região do Bico do Papagaio, no extremo norte, e agora é com alegria que lançamos em parceria com o BNDES e o Instituto Meio, duas chamadas públicas para a região do Jalapão e das Serras Gerais”, enfatizou.

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, salientou que o subprograma Produtos da Terra tem como meta fortalecer cooperativas e pequenos produtores. “O investimento de R$ 2 milhões será direcionado às associações nas regiões, promovendo a fruticultura, mandiocultura, sociobiodiversidade e a produção de peixes, aves e hortaliças”, reforçou.

A diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, evidenciou a relevância do apoio à agricultura familiar para a segurança alimentar e a conservação da biodiversidade. “Isso é essencial para o desenvolvimento do país e para a inclusão socioprodutiva dos agricultores envolvidos nos projetos, e a segurança e soberania alimentar de maneira integrada”, ressaltou.

O fundador do Instituto Meio, Lars Diederichsen, acrescentou que a parceria permite o desenvolvimento socioeconômico das comunidades beneficiadas. “A parceria com o BNDES e o Governo do Tocantins, que conta com o subprograma Produtos da Terra, possibilita que as comunidades em situação de vulnerabilidade econômica tenham acesso a oportunidades de geração de renda e o fortalecimento das cadeias produtivas locais”, concluiu.

Chamadas públicas

Podem participar associações e cooperativas do Tocantins que atuem nas cadeias produtivas priorizadas: fruticultura, mandiocultura, produção de aves e hortaliças nas Serras Gerais; e sociobiodiversidade no Portal do Jalapão.

As inscrições estão abertas até 14 de novembro de 2024. Mais informações sobre as regras e os documentos exigidos estão disponíveis no link.

Serão realizadas oficinas informativas nos municípios de Almas, no dia 15 de outubro; e em Mateiros, no dia 17 de outubro, para orientar as organizações da agricultura familiar sobre o processo de inscrição e elaboração dos projetos.