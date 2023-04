Trânsito define ações para campanha do Maio Amarelo

A equipe de Educação para o Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) esteve reunida na manhã desta segunda-feira,10, para discutir as ações que serão desenvolvidas em alusão ao Maio Amarelo. A reunião contou com as presenças da superintendente de Trânsito, Valéria Oliveira, da gerente de Educação para o Trânsito, Kerlen Parrião, e do agente de trânsito, Jocimar Pereira.

Com o tema: ‘No Trânsito, escolha a vida!’, a campanha será lançada no dia 5 de maio, na Escola de Tempo Integral (ETI) – Padre Josimo, região norte de Palmas, e se estenderá até o dia 31, com o lançamento do IV concurso de Educação para o Trânsito.

Dentre as ações estão a realização de blitze educativas e repressivas, palestras educativas nas escolas da rede municipal de ensino, universidades e empresas privadas.

O Maio Amarelo é um movimento internacional, apartidário, de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Tem como objetivo chamar a atenção da população para o alto índice de mortes e feridos no trânsito no Brasil, e em todo o mundo e, assim, colocar em evidência o tema da segurança no trânsito.