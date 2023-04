Guarda Metropolitana intensifica rondas nas escolas da Capital

O trabalho da Proteção Escolar da Guarda Metropolitana de Palmas está sendo intensificado com as rondas de segurança preventiva nas escolas da Capital. Na rede municipal de ensino, por exemplo, são 80 unidades de ensino que estão recebendo constantemente a presença ostensiva dos guardas municipais que atuam na Ronda Escolar.

O secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Palmas, Agostinho Júnior, explicou que a corporação já faz o trabalho preventivo através das rondas, mas que neste momento, devido às últimas ocorrências de violência em escolas registradas em várias partes do país, a frequência do patrulhamento nas escolas de Palmas vai aumentar. “O patrulhamento que alia a ostensividade, a doutrina do policiamento comunitário e a inclusão do agente de segurança pública no meio pedagógico ajuda bastante na proteção da comunidade escolar. As atividades de segurança preventivas realizadas pelos agentes da Guarda tem como missão integrar as pessoas e gerar o sentimento de proteção às famílias, alunos, professores e a comunidade em geral”, pontuou.

De acordo com o superintendente da Guarda Metropolitana, inspetor chefe Antônio Amorin, o trabalho preventivo está sendo intensificado, com orientações aos alunos e educadores sobre segurança.

A GMP conta com um efetivo de guardas especializados que atua como Ronda Escolar. De segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, eles visitam as escolas, fazem patrulhamento, auxiliam na travessia e realizam palestras e interações com os alunos sobre temas do cotidiano, como prevenção de drogas e violência. “Falamos de disciplina, respeito, postura dentro da escola, preservação do patrimônio público, como também apresentamos a atuação da Guarda. As conversas com a comunidade escolar, dentro e fora da sala de aula, têm sido muito válidas. Tentamos ficar mais próximos e tornar uma rotina a nossa presença”, falou o inspetor, acrescentando que o efetivo também vai fiscalizar as unidades para evitar aglomerações ou qualquer ato suspeito dentro ou nos arredores das escolas.

Texto: Semed/Palmas

Edição: Secom