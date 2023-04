Vacinação de covid-19 e influenza é estendida até sábado,15, em seis unidades de saúde

Com a onda de síndromes gripais em ascensão na Capital, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) decidiu estender a vacinação desta semana até sábado, 15, em seis Unidades de Saúde da Família (USFs) para garantir que mais pessoas tomem o imunizante contra covid-19 e influenza. As salas de vacina ficarão abertas das 8 às 17 horas e para adquirir a dose, a população deve levar documentos pessoais, cartão de vacina, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e documento que comprove a integração do público prioritário, se for o caso.

Dentre as salas de vacina que funcionarão no sábado estão as USFs da Arno 61 (503 Norte), Loiane Moreno Vieira (Arse 24 – 210 Sul), Valéria Martins Pereira (Arse 122 – 1206 Sul), Eugênio Pinheiro da Silva (Jardim Aureny I), Santa Bárbara e Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande). Serão ofertados os imunizantes da Pfizer Baby e Pediátrica, para bebês de seis meses a quatro anos e de cinco a 11 anos, respectivamente. Também estará disponível a 1ª, 2ª e 3ª dose da Pfizer Monovalente para população acima dos 12 anos e a 4º dose para população acima de 40 anos, profissionais da saúde e pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos.

A Pfizer Bivalente possui um grupo prioritário, a lista dos critérios pode ser conferida aqui. O gerente da Central Municipal de Rede de Frio (Cemurf) da Semus, Hugo Botelho, ressalta que a população elegível para tomar a bivalente deve ter, no mínimo, duas doses das vacinas monovalentes com intervalo de quatro meses da última aplicação para receber o imunizante. Também poderá ser administrada a 2ª dose da CoronaVac para população acima dos três anos e a 2ª dose da AstraZeneca para adultos maiores de 18 anos.

Já a vacina da influenza (gripe) deve ser tomada anualmente e o grupo prioritário para a aplicação são pessoas com mais de 60 anos, adolescentes em medidas socioeducativas; caminhoneiros (as), crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; forças armadas; forças de segurança e salvamento; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência; pessoas com comorbidades; população privada de liberdade; povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas; professores (as); profissionais de transporte coletivo; profissionais portuários; profissionais do sistema penitenciário e trabalhadores da saúde.

Unidades que abrirão no sábado, 15

Covid (todas as vacinas) e influenza – das 8 às 17 horas

USF Arno 61 (503 Norte)

USF Loiane Moreno Vieira (Arse 24 – 210 Sul)

USF Valéria Martins Pereira (Arse 122 – 1206 Sul)

USF Eugênio Pinheiro da Silva (Jardim Aureny I)

USF Santa Bárbara

USF Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande)