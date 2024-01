Tendo parceria fortalecida com o Governo do Estado, Antonio Andrade finalizou 2023 tendo balanço positivo de trabalho

Iniciando 2024 com o ânimo renovado, o deputado federal tocantinense que conquistou a maior votação nas últimas eleições, Antonio Andrade, teve um ótimo desempenho em seu 1° ano de mandato como parlamentar na Câmara dos deputados.

Em um ano, conseguiu a aprovação de importantes projetos de lei de sua autoria em favor da população. Além dos recursos destinados à Saúde Pública, Educação, Infraestrutura, Esporte, dentre outras áreas, fortaleceu a parceria com o Governo do Estado, visando prioritariamente promover melhorias na vida dos cidadãos.

Sobre os avanços, o deputado do Republicanos destacou: “Terminei 2023 convicto de que o nosso trabalho caminhou no rumo certo, onde, com atuações efetivas estive defendendo sempre questões importantes para o Tocantins e a população de todos os municípios. Em 2024, a meta é trabalhar ainda mais, com transparência e comprometimento”, finalizou o parlamentar.

Por fim, o deputado agradeceu a confiança depositada em seu trabalho, garantindo que seguirá empenhado em fazer com que as pessoas possam ter acesso aos seus direitos, como saúde, educação, segurança e cultura, tornando a vida mais justa e digna para todos.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade