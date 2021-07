Lançada nesta sexta-feira, 02, a pedra fundamental para instalação da agência do SICOOB em Luzimangues. Em breve a cooperativa estará fixada no local, e garantirá mais desenvolvimento econômico e social para a comunidade.

A Cooperativa está a 30 anos no mercado, e possui 14 agências no Tocantins. O Presidente do SICOOB Tocantins, Gilberto Alves Moraes, falou sobre as expectativas para instalar em Luzimangues a 15º agência do SICOOB no estado.

“O SICOOB aposta em Luzimangues, porque é um Distrito que vem crescendo rapidamente. Tem uma logística muito boa, tem o porto seco. O SICOOB, veio para ajudar no crescimento desse local, que eu tenho certeza que será uma das maiores cidades do Tocantins quando emancipada. Iremos oferecer tudo que os bancos oferecem, a diferença é que o SICOOB vem para valorizar as pessoas, para trazer o progresso e o desenvolvimento local.”, declarou.

SICOOB TOCANTINS LANÇA PEDRA FUNDAMENTAL DE AGÊNCIA QUE SERÁ INSTALADA EM LUZIMANGUES

O Vice-Prefeito de Porto Nacional, Joaquim do Luzimangues, demonstrou empolgação com a instalação da cooperativa no Distrito. Segundo ele, a falta de uma agência bancária no local, causa perdas de investidores, transtornos para a população que diariamente precisa atravessar a ponte correndo riscos de sofrerem acidentes, para realizarem transações simples em bancos de Palmas, como depósitos por exemplo. “Como Vice-Prefeito, fico imensamente feliz pela instalação do SICOOB em Luzimangues. Porque, além de aquecer o comércio local, irá atrair muito mais pessoas. Vai atrair investimentos, fazer com que os moradores de Luzimangues se sintam mais assistidos, tanto pelo poder público, quanto pelas instituições”, frisou.

Gilberto Alves, Presidente do SICOOB, afirmou que o objetivo da empresa é promover as transformações que fizeram em outras localidades, e a inclusão financeira das pessoas. Ressaltou que o SICOOB conta com 10 mil cooperados no Tocantins, 13 mil poupadores, totalizando 23 mil pessoas. Possui 13 agências físicas instaladas no estado e uma digital.

“Nós estaremos aqui com o livre acesso para todos. O grande diferencial do SICOOB, é a valorização dos associados, todos têm participação nos lucros, porque cada associado é dono da cooperativa. Uma instituição que completa 30 anos, e vamos coroar esse marco com a instalação da nossa 15º agência em Luzimangues”, destacou.

O Prefeito, Ronivon Maciel, falou da importância desta iniciativa para Luzimangues. Segundo ele, na condição de Gestor Municipal, construir essa parceria com o SICOOB é de suma importância. Garantiu estar oferecendo todo o suporte para que as instalações aconteçam o quanto antes, porque a população de Luzimangues necessita dos serviços bancários.

“Estamos em um momento muito importante em Luzimangues, que ainda é um Distrito mas tem os seus traços, as suas características. É um sonho, uma necessidade da comunidade de Luzimangues, ter na localidade uma agência bancária. Muito satisfeito pelo SICOOB ter aceito esse desafio”, pontuou.

Segundo Ronivon Maciel, a instalação do SICOOB irá fomentar a economia, oportunizar crédito para os comerciantes, para a população, e para todos que queiram investir. “É prazeroso e honroso participar desse momento de Luzimangues, e poder receber a primeira agência bancária do Distrito. Quero reafirmar que a parceria com o SICOOB está fixada, e teremos com certeza bons frutos dessa parceria. A população merece esse respeito, tenho certeza que esse é um passo muito assertivo, e a comunidade se alegrará muito com a notícia da efetivação da agência bancária”, afirmou.

A solenidade aconteceu no Doha Eventos, e estiveram presentes na ocasião, o Prefeito, Ronivon Maciel, o Vice-Prefeito, Joaquim do Luzimangues, o Presidente do SICOOB Tocantins, Gilberto Alves Moraes, Representantes do SEBRAE, da Associação Comercial e Industrial de Palmas (ACIPA), o Secretário de Governo, Silvaney Rabelo, Secretário da Infraestrutura Marcos Lemos, Secretário da Cultura e Turismo, Fernando Windlin, Secretário de Administração, Edvaldo Miúdo, o Presidente da agência de Regulação, Serviços Públicos e do Meio Ambiente, Fabrício Machado, o Vereador Pim Júnior, Vereador Soares Filho, Vereadora Joelma do Luzimangues, Vereador João Justino, Empresários, e moradores entusiasmados com o anúncio.

SOBRE O SICOOB

É uma Instituição Financeira Cooperativa, que conta com mais de 5 milhões de cooperados. O SICOOB está presente em todos os estados brasileiros, e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.