Com baixa na ocupação de leitos e avanço da vacinação, Araguaína flexibiliza medidas de contenção da covid-19

A Prefeitura de Araguaína divulgou novo decreto nesta sexta-feira, 2, flexibilizando medidas de segurança de combate à covid-19. As alterações foram possíveis devido à baixa na taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI (unidade de tratamento intensivo) e ao avanço da vacinação no Município.

Entre as novas medidas está a autorização da prática de atividades físicas de forma recreativa em todas suas modalidades, permanecendo proibida a realização de qualquer tipo de campeonatos, torneios e similares.

Outra mudança é a ampliação do horário de funcionamento dos bares, restaurantes, cinemas, academias, food trucks, trailers, açaiterias, pizzarias, sanduicheiras, adegas, conveniências e similares. Os estabelecimentos poderão funcionar das 6 às 23 horas, com tolerância máxima até à meia-noite. As medidas de segurança e restrições estabelecidas anteriormente continuam, com máximo de quatro pessoas por mesa e distanciamento de 1,5 metro entre elas, sendo também obrigatório o uso de máscaras para as pessoas que estiverem em pé.

As transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares e aos serviços de entrega de mercadorias (delivery) ficam sem restrição de horário.

A circulação de pessoas nas ruas passa a ser proibida das 0h30 às 5 horas e, quem for flagrado nesta condição, deverá justificar e comprovar o motivo do descumprimento.

Sem aglomeração

Festas e evento, sem autorização prévia do Demupe continuam proibidas. A aglomerações acima de 8 pessoas em chácaras ou propriedades privadas, será considerada infração. Estão proibidas também as viagens na modalidade excursão, para fora do estado, com saída do Município de Araguaína, para finalidades de excursões turísticas e esportivas.

O consumo de bebida alcoólica em locais públicos e a prática de música ao vivo em bares e restaurantes também não são permitidos, assim como os espaços dançantes, com a obrigatoriedade de isolamento destes locais.

Vacina avança, leitos desocupam

A vacinação em Araguaína chegou a 17.604 pessoas totalmente imunizadas. Ao todo, 59.743 araguainenses tomaram pelo menos uma dose, sendo assim, 42.139 moradores aguardaram apenas o período exigido entre as duas doses para complementar o esquema vacinal. Os números são do sistema Integra Saúde, do Governo Estadual.

A ocupação dos leitos exclusivos para o tratamento da covid-19 vem diminuindo e chegou aos 82% nos de UTI (unidade de terapia intensiva) e 50% dos clínicos, de acordo com o Boletim Epidemiológico de Araguaína, dessa quarta-feira, 30.

Descumprimento

O trabalho de fiscalização é realizado pelas equipes de fiscalização integrada compostas pelo Demupe (Departamento de Posturas e Edificações), Vigilância Epidemiológica, Fiscalização Ambiental, Fiscalização Sanitária, Fiscalização Fazendária, ASTT (Agência de Segunda, Transporte e Trânsito), Defesa Civil, Polícias Militar, Detran, Procon, Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e BPMRED (Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas).

Caso algum descumprimento seja identificado, a população pode fazer a denúncia pelo número 190 da Polícia Militar ou pelos telefones da fiscalização municipal: (63) 3411.5640 / (63) 99949.5394 / (63) 99972.6133.