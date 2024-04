Semus realiza encoleiramento e teste rápido de calazar em 401 cães do Jardim Taquari

No último sábado, 13, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) realizou o encoleiramento de cães com coleiras repelentes contra o mosquito transmissor da leishmaniose, além da realização de testes rápidos de leishmaniose visceral canina, em 401 animais do setor Jardim Taquari. A ação foi realizada das 8h às 17h no anexo da Unidade de Saúde da Família (USF) local e, das 8h às 12h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro. A região está entre as prioritárias para o encoleiramento como estratégia para prevenir o adoecimento desses animais.

Segundo o coordenador técnico de Animais Reservatórios da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ), Ademilton Guimarães, a ação foi programada para o final de semana visando alcançar os moradores que estão ocupados durante a semana e, muitas vezes, não conseguem receber os agentes de combate a endemias em suas residências. Ele enfatizou que o próximo passo será continuar visitando os lares de porta em porta no Jardim Taquari, e posteriormente, a equipe se deslocará para o Jardim Aeroporto.

A Semus informa que as próximas ações no Jardim Aeroporto ainda não têm data definida, porém, a população pode ficar atenta aos canais de comunicação oficiais da Semus, que divulgarão posteriormente os dias e horários programados.