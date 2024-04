Saúde de Palmas realizará dia D de vacinação contra dengue no próximo sábado, 20

No próximo sábado, 20, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) realizará o Dia de vacinação contra a dengue. Dez Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão de portas abertas das 8 às 17 horas para garantir a imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Também estarão disponíveis as vacinas de rotina para as demais faixas etárias. Para garantir a dose, é necessário apenas a presença dos pais e/ou responsáveis (no caso da dengue), cartão de vacinação e documentos de identificação.

De acordo com a diretora de vigilância da Semus, Meire Pereira, essa é uma estratégia adotada para alcançar aqueles adolescentes e jovens que não conseguem ir no horário de abertura das unidades durante a semana por diversos motivos. “Ainda estamos com um número baixo de aplicações e queremos abrir no final de semana para dar a oportunidade para aquelas famílias que não podem nos dias úteis por causa das aulas dos filhos ou porque não podem se ausentar do trabalho, mesmo que momentaneamente”, pontua.

A vacina contra a dengue já entrou no calendário de rotina e o esquema vacinal da Qdenga é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas. Não podem tomar a vacina gestantes, lactantes e pessoas com imunodeficiência. Para aqueles que tiveram a doença recentemente, é necessário um prazo de seis meses para aplicação do imunizante. Confira abaixo as unidades que estarão abertas no final de semana.

Dia D de vacinação

USF da Arne 53 (406 Norte)

USF da Arno 44 (409 Norte)

USF Francisco Júnior (Arso 41 – 403 Sul)

USF Valéria Martins Pereira (Arse 122 – 1206 Sul)

USF Liberdade (Jardim Aureny III)

USF Eugênio Pinheiro da Silva (Jardim Aureny I)

USF Jardim Taquari

USF Morada do Sol

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu)

USF Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande)