Conselho divulga relação de entidades aptas a concorrer na eleição para Biênio de 2024 a 2025

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA divulgou no Diário Oficial do Município (DOM) de segunda-feira, 4, por meio do edital CMDCA Nº 27/2023, o nome das entidades aptas a participar da eleição para escolha dos membros da sociedade civil, que comporão a gestão da entidade no biênio 2023/2025.

Serão seis vagas para titulares e seis para suplentes, e a escolha dos novos membros se dará por meio de eleição direta durante a Assembleia de Eleição que ocorrerá no dia 13 de dezembro de 2023, das 14 às 16 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes).

“A participação da sociedade civil é muito importante para o controle social da política pública da criança e do adolescente, pois essas entidades irão deliberar no CMDCA e acompanhar/fiscalizar tanto as ações da sociedade civil quanto as do poder público, para que atuem de forma a edificar o cidadão ainda em formação com políticas públicas eficientes e garantir a efetivação de seus direitos”, destacou o presidente do CMDCA, Amilson Rodrigues.

Estão aptas a votar e ser votadas as seguintes entidades:

1 – Associação Sementes do Verbo;

2 – Ação Social Arquidiocesana de Palmas – ASAP;

3 – Associação de Conselheiros Tutelares – ATCT;

4 – Fundação Semear Liberdade;

5 – Instituto Arthur Peterson;

6 – Centro Salesiano Dom Bosco;

7 – Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Glória de Ivone (Cedeca/TO);

8 – Pastoral da Criança.