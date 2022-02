Secretaria levanta dados de Porto Nacional para promoção da atividade turística no Estado

Texto: Secom/Governo do Tocantins

A Secretaria de Cultura e Turismo do Estado (Sectur) continua com o trabalho de levantamento de dados para promoção da atividade turística no Estado. Distante 60 km da Capital, Porto integra a Região Turística das Serras de Lago, além de se destacar pelo importante patrimônio histórico e cultural preservado.

A inventariação envolve o levantamento, identificação e registro dos atrativos, além de serviços e equipamentos turísticos e infraestrutura de apoio ao turismo. Todas as informações serão armazenadas de forma online na Plataforma Integrada de Turismo (PIT) e serão utilizadas para o planejamento, gestão e promoção da atividade turística no Estado. A realização do inventário foi aprovada pela gestão municipal, pois é pré-requisito para que o município permaneça no Mapa do Turismo Brasileiro, programa do Ministério do Turismo (MTur).

Durante a primeira reunião com gestores e empresários, o secretário municipal da Cultura e do Turismo de Porto Nacional, Fernando Windlin, destacou a importância da iniciativa, ressaltando que os turistas terão acesso às principais informações sobre a cidade por meio digital.

Além da equipe de turismo, a gerente de Acervos e Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, Alline Alves Santos da Silva e o historiador Rivair Tavares de Morais também estão catalogando o rico patrimônio material e imaterial do município. “As grandes festas tradicionais, cívicas e religiosas, bem como os monumentos históricos e o artesanato da cidade serão registrados e as informações também estão na Plataforma”, explica Alline.

“Esta é a primeira vez que o Governo do Estado realiza um levantamento desta magnitude, com um alcance possível graças aos esforços da equipe envolvida, das parcerias firmadas e da sensibilidade do governador Wanderlei Barbosa”, afirma o secretário de Cultura e Turismo do Estado, Hercy Filho, lembrando que esta ação vai nortear futuros projetos.

“Este trabalho é fundamental para nortear as ações do Governo do Estado visando melhorias em infraestrutura e prestação de serviços aos turistas e também para levarmos as demandas dos municípios ao Ministério do Turismo”, ressalta o secretário Hercy Filho.