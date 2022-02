Palmas terá 28 locais para vacinação contra Covid-19 nesta segunda, 21

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Nesta segunda-feira, 21, a Prefeitura de Palmas dá continuidade na programação de vacinação contra a Covid-19 na Capital. São 28 Unidades de Saúde da Família (USFs) para realizar as aplicações dos imunizantes. Os usuários devem ficar atentos ao cronograma contido no final desta matéria, pois as unidades são distribuídas para vacinação dos acima de 12 anos e o público infantil, de 5 até 11 anos.

Para se vacinar, os usuários acima de 12 anos podem procurar diretamente um dos pontos ou agendar previamente pelo site Vacina Já. Em todos os casos, é necessário apresentar documentos pessoais (RG e CPF), o cartão do SUS e o cartão de vacina.

A vacinação do público infantil ocorre mediante agendamento. A Semus reforça que além dos documentos informados acima, o termo de consentimento (disponível no site Vacina Já ou nas unidades de saúde) deve ser assinado na ausência do pai ou da mãe. Também é necessário laudo médico no caso das crianças com comorbidades.

Segunda dose e reforço

A dose de reforço está disponível para a população acima de 18 anos, ou adolescentes com mais de 12 anos que sejam imunossuprimidos. O reforço deve ser aplicado a partir do quarto mês de aplicação da segunda dose. Já os imunizantes da Covid-19 para primeira e segunda doses podem ser aplicados em adolescentes acima de 12 anos, com e sem comorbidades. Para imunossuprimidos, o esquema vacinal é o seguinte: após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a dose de reforço.

Programação para população acima de 12 anos

8 à s 12 horas

USF 108 Sul – Astrazeneca (primeira dose e reforço maiores de 18 anos)

USF 403 Norte (Arno 41) – Pfizer (1ª dose do imunizante para os adolescentes de 12 a 17 anos e a 2ª dose para população geral a partir de 12 anos)

USF 207 Sul (Arno 23)- Astrazeneca (todos os dias) e Janssen – terças e quintas (segunda dose/reforço)

USF Bela Vista – Astrazeneca (todos os dias) e Janssen – terças e quintas (segunda dose/reforço)

USF 1.206 Sul (Arse 122) – Pfizer (primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e segunda dose)

USF 1.103 Sul (Arso 111) – Coronavac (terças e quintas) e Astrazeneca (todos os dias, primeira dose e reforço para maiores de 18 anos)

USF José Lúcio – Astrazeneca (primeira dose e reforço maiores de 18 anos)

13 às 17 horas

USF 603 Norte (Arno 71) – Astrazeneca (todos os dias, primeira dose e reforço para maiores de 18 anos) e Janssen – terças e quintas (segunda dose/reforço)

USF 210 Sul (Arse 14) – Astrazeneca (primeira dose e reforço para maiores de 18 anos)

USF 806 Sul (Arse 82) – Astrazeneca (primeira e reforço para maiores de 18 anos)

USF Alto Bonito – Astrazeneca (primeira e reforço para maiores de 18 anos)

USF Aureny II – Astrazeneca (primeira e reforço para maiores de 18 anos)

USF Laurides Milhomem – Pfizer (primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e segunda dose)

USF Morada do Sol – Astrazeneca (primeira e reforço para maiores de 18 anos)

USF Santa Bárbara – Astrazeneca (primeira e reforço para maiores de 18 anos)

USF Taquari (segunda a quinta) – Astrazeneca (primeira e reforço para maiores de 18 anos), Pfizer (primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e segunda dose), Janssen (segunda dose/reforço)

Programação do público infantil

8 às 12h

USF 405 Norte

USF 1004 Sul

USF Novo Horizonte

Walterly Wagner – somente às quartas

Buritirana– somente às quintas

Walter Pereira Morato – somente às sextas

13 às 17h

USF 409 Norte

USF 403 Sul

USF José Hermes

USF Taquari – somente às sextas