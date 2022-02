Prefeita Josi Nunes assina termo de cooperação com municípios da Região Sul do Estado

Texto: Secom/Prefeitura de Gurupi

Junto com prefeitos de várias cidades das regiões Sul e Sudeste do Tocantins, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, assinou um termo de cooperação técnica, formalizando a união dos gestores em prol do desenvolvimento destas regiões do estado. O encontro aconteceu na noite da última sexta-feira, 18, em Formoso do Araguaia.

“O nosso objetivo é trabalhar em conjunto para o desenvolvimento da nossa região. E com a assinatura deste termo estamos formalizando a parceria que visa socializar pessoal, máquinas, serviços e obras entre esses municípios, que estão dando as mãos, se unindo e trabalhando juntos pelo desenvolvimento dessa região”, destacou a prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

Dentre os objetos de parceria estabelecida no termo estão a cessão de máquinas de infraestrutura, retroescavadeira, caminhão caçamba, perfuratriz, tratores e implementos agrícolas, além da cessão de ambulância e veículos da Saúde, bem como a doação de insumos médicos. Ainda foi estabelecida a cessão de servidores que operam as máquinas.

O presidente da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM) e prefeito de Talismã, Diogo Borges, ressaltou a importância da união dos prefeitos para o fortalecimento da Região Sul. “O saldo deste encontro é muito positivo. Nós temos aqui o sentimento de felicidade e de satisfação em saber que o nosso projeto de união da Região Sul do Tocantins finalmente se tornou realidade. Agora nós somos realmente uma região unida em prol da nossa população”, frisou.

As reuniões entre prefeitos da região Sul já vinham acontecendo desde o ano passado, de forma virtual. No final do mês de janeiro deste ano foi realizado em Gurupi o primeiro encontro presencial entre os gestores, onde alinharam os detalhes para a formatação do termo de cooperação técnica, assinado na última sexta-feira.

Anfitrião da solenidade de assinatura, o prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues, disse que as cidades têm essa necessidade de cooperação e que a união contribuirá com cada localidade. “Com o termo de cooperação teremos uma frente ampla de maquinários à disposição dos municípios em mutirões e serviços a serem realizados”, disse.

A previsão é que as cessões já comecem nas próximas semanas e mais reuniões serão feitas no sentido de aperfeiçoar cada vez mais a cooperação.

Presenças



Participaram da reunião os prefeitos Ana do Leitoa (Crixás do Tocantins), Cezinha (Peixe), Diogo Borges (Talismä), Divino Morais (Sucupira), Edmar da Construção (São Salvador do TO), Elves Guimarães (Aliança do Tocantins) Heno Rodrigues (Formoso do Araguaia), Jakeline Pereira (Figueirópolis), Josi Nunes (Gurupi), Júnior Marajó (Cariri). Olímpio Arraes (São Valério), Radilson (Sandolândia), Valdeni Carvalho (Dueré), além de representantes dos Municípios de Araguaçu, Jaú do Tocantins e Palmeirópolis.