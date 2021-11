Saúde abre inscrições para Mostra de Experiências Exitosas no Cuidado às Condições Pós-Covid

Estão abertas as inscrições para Mostra de Experiências Exitosas no Cuidado às Condições Pós-Covid na Rede de Atenção à Saúde no Estado do Tocantins, destinada a profissionais e/ou equipes que atuam na Atenção Primária, Ambulatórios Especializados ou Hospitalar, Coordenações de Atenção Primária Municipais, Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, entidades filantrópicas ou organizações sociais vinculadas ao SUS, universidades e pesquisadores.

O evento é uma parceria entre Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO), por meio da Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde (SPAS)/Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAP) e Conselho de

Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) e tem como enfoque a resposta da Rede de Atenção à Saúde no cuidado às condições pós-covid.

Serão selecionados quatro relatos de experiências com as maiores notas, avaliados pela Comissão Organizadora, a serem apresentadas durante realização de Seminário em 2022, em data a ser definida, ressaltando que estas poderão ser atualizadas no ato da apresentação de acordo com a evolução do projeto. Já as experiências que não obtiverem nota igual à zero, serão publicadas no site da SES-TO, garantindo divulgação das experiências exitosas para toda a Rede Estadual.

A Comissão Organizadora será formada por técnicos que compõem o Grupo de Trabalho de Apoio às Ações de Enfrentamento à Covid-19 da Diretoria de Atenção Primária da SES – TO e representantes do COSEMS – TO, que adotarão critérios de seleção estabelecidos em edital.

As inscrições estarão abertas no período de 10 de novembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, por meio de formulário eletrônico no link: https://forms.gle/7Qwkq8w74LsBAFz79 , onde os candidatos deverão enviar o relato de experiência e, foto (s) ou vídeos, se houverem.

Para maiores informações os candidatos deverão acessar o edital disponível em https://central.to.gov.br/download/269467