Comissão do Concurso da PM anuncia mudança no Edital nº 13, confira as alterações

O Coronel QOPM Marizon Mendes Marques, Presidente da Comissão do Concurso Público, torna pública a prorrogação do prazo de preenchimento do Formulário de Investigação Social, previsto no Edital nº 13 – PMTO – CFP, de 17 de novembro de 2021, bem como a retificação do item 1 e dos subitens 4.2 e 4.3, do ANEXO IV (Da Avaliação Médica – Critérios de Saúde Médica) do Edital nº 1 – PMTO – CFP, de 23 de dezembro de 2020. O prazo de término do preenchimento do Formulário de Investigação Social fica prorrogado até às 18h do dia 30 de novembro de 2021 (horário oficial de Brasília/DF).

