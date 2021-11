Governador Wanderlei ressalta o desenvolvimento do empreendedorismo e parceria com os municípios

O governador do Estado do Tocantins, em exercício, Wanderlei Barbosa, participou na manhã desta segunda-feira, 22, da abertura do 1° Encontro de Prefeitos Empreendedores, realizado em Palmas pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins (Sebrae/TO) e pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO). O encontro tem o objetivo de sensibilizar os gestores municipais sobre os critérios e os benefícios de uma gestão moderna.

Na oportunidade, o governador Wanderlei Barbosa ressaltou a importância de desenvolver o empreendedorismo nos municípios e reforçou a parceria com os prefeitos. “Atrair para dentro da gestão pública municipal o serviço das pequenas e médias empresas ajuda a desenvolver economicamente a cidade, pois fomenta a criação de empregos e, enquanto Governo, nós colocamos à disposição dos prefeitos a nossa Secretaria de Indústria e Comércio, para que possam desenvolver projetos inovadores”, ressaltou.

O presidente do TCE/TO, conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, destacou a importância das parcerias institucionais para o desenvolvimento dos municípios. “Nós abraçamos essa ideia do Sebrae, porque vai ao encontro do que prevê a Lei n° 123/2006, que é sobre o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito da gestão pública, e isso fortalece essas empresas e desenvolve as cidades”, destacou.

O superintendente do Sebrae, Moisés Gomes, destacou também que a pandemia acendeu o alerta de que, para reacender a economia, era preciso estabelecer a parceria entre esses dois atores, gestão pública e micro e pequenas empresas. “Nós percebemos que, para retomar a economia, nós precisamos ter uma parceria muito estreita com os municípios, sobretudo, nos municípios menores a participação da prefeitura é muito importante na economia. Por isso, nada mais adequado do que convidar esses prefeitos para tratarmos desse assunto, estabelecendo os próximos passos”.

Durante o evento, também serão debatidos temas sobre o uso sustentável dos recursos públicos, estratégias de planejamento e desenvolvimento regional como resposta às necessidades territoriais, vocações socioeconômicas e promoção da sustentabilidade.