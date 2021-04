Samu de Palmas celebra 16 anos garantindo amparo a população e salvando vidas

“Quando entrei no Samu há mais de três anos eu tinha um sonho. É diferente, mas eu queria muito atender um parto, e em janeiro deste ano eu atendi um. Estava só com o condutor e foi uma experiência incrível, essa parte de contribuir e atender um nascimento prestando seu socorro”. Esse depoimento da técnica em enfermagem Rosângela Diniz faz parte da reportagem especial que evidencia a celebração dos 16 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Capital, comemorado no dia 30 de março.

Rosângela menciona que além de manter contato com Mirian, a mãe da criança do primeiro parto, ela tem acompanhado o crescimento da pequena Sarah. “São pessoas muito gratas, sempre quero ver como eles estão. Acontece com os profissionais socorristas, muitos nos veem no dia a dia e param para falar sobre como nós os atendemos, socorremos. É pura gratidão”. A servidora reforça que a sensação é mútua. “Eu sou grata por trabalhar com o que amo, grata por poder ajudar pessoas.”

Outro membro igualmente importante das equipes do Samu é o condutor socorrista que auxilia a equipe de saúde no suporte à vida, além de conduzir o transporte das vítimas. Evandro Menezes é um desses trabalhadores. Ele sempre desejou desempenhar e reconhece a sensibilidade necessária em um serviço tão importante. “Muitas vezes atendemos pessoas que estão no pior momento delas, um momento crítico, temos que ter calma, habilidade e muito amor para amparar as pessoas.”

O socorrista revela nesta quinta-feira, 1º de abril, celebra um ano que passou a integrar a equipe do Samu, e que desde então busca ter a sensibilidade necessária e igualitária para os pacientes. “Infelizmente tem casos que o paciente pode não resistir. Mas as pessoas que conseguimos salvar, aquele sentimento de que aquela vida está segura, isso me faz muito bem.”

Para o coordenador do Samu, Gilberto Coelho Rodrigues, durante a pandemia da Covid-19 o serviço tem se tornado ainda mais importante. Com o novo cenário epidemiológico é necessário moldar um novo atendimento. ‘Todo o trabalho é adaptado para garantir a segurança dos nossos profissionais e da população atendida por eles”, explica.

O coordenador, que atua há dois anos no cargo, é formado em gestão hospitalar. Para ele, os servidores da saúde trabalham de maneira ininterrupta para garantir o amparo aos cidadãos de Palmas. “É um agradecimento esse aniversário, a dedicação destes profissionais é contínua, são pessoas maravilhosas”, comemora.

Equipes

Uma Unidade de Suporte Básico (USB) é formada por um técnico de enfermagem e um condutor socorrista de ambulância, já a Unidade de Suporte Avançado (USA) é composta por profissional médico, enfermeiro, condutor e técnico de enfermagem.