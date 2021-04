Mais 930 doses contra a Covid-19 são aplicadas em quatro ações de vacinação na Capital

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, aplicou mais 930 doses das vacinas contra a Covid-19 na quinta-feira, 1°, durante ações drive thru e em unidades de saúde na Capital, destinada para idosos com mais de 67 anos. Do número, 418 pessoas foram vacinadas na Praia da Graciosa, 264 no Ginásio Ayrton Senna, 183 na Unidade de Saúde da Família (USF) Deise de Fátima, e 65 na USF José Hermes.

As pessoas que não puderam comparecer à ação, podem agendar a imunização em sua unidade de saúde de referência, exceto nas unidades sentinelas. As próximas ações de imunização serão previamente divulgadas pela Semus no portal da Prefeitura de Palmas e também por meio das redes da gestão, no @cidadepalmas no Instagram, Twitter e Facebook. Confira como está o funcionamento das USFs clicando aqui.

Até o momento, 26.531 doses foram aplicadas em Palmas, sendo que 18.764 são de primeira dose e 7.767 de segunda dose. Os públicos preconizados, conforme recomendação do Ministério da Saúde, são profissionais da saúde que atuam na contenção do novo coronavírus, idosos com mais de 67 anos, idosos em instituições de longa permanência e cuidadores desses idosos.

Doses recebidas

A Semus reforça que as ações de vacinação não ocorrem diariamente. Entretanto, as atividades são realizadas de acordo com a chegada de novas doses por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO). Até este sábado, 02, a SES encaminhou 32.133 doses contra a Covid-19 para o município.