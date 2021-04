Saúde de Palmas abre agenda de castrações de cães e gatos para o mês de abril na próxima segunda-feira, 05

Com o objetivo de conter o crescimento populacional de cães e gatos, além da proliferação de zoonoses, a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus), por meio da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ), abrirá nesta segunda-feira, 05, a agenda de castrações de cães e gatos, fêmeas ou machos.

O agendamento do procedimento cirúrgico estará disponível no Sistema do Centro de Aprendizagem, Investigação e Extensão em Vigilância em Saúde (Caievs), por meio do endereço eletrônico http://caievs.palmas.to.gov.br/, a partir das 8 horas da próxima segunda.

O agendamento é pessoal e intransferível e deve ser realizado pelo tutor do animal, sendo necessária a verificação de documentos de identificação pessoal com foto na data da cirurgia. Também é necessário levar cópia do comprovante de agendamento. É permitido agendar até dois machos e duas fêmeas a cada 12 meses, sendo possível inserir um animal de cada sexo por período de agendamento por pessoa.

A UVCZ explica que o procedimento cirúrgico é indicado para cães e gatos, a partir dos 6 meses de vida, que estejam em boas condições de saúde. Além disso, na data da cirurgia as fêmeas não podem estar no cio, prenhe ou amamentando.

Segundo o biólogo Ademilton Guimarães, analista em saúde do Setor de Controle de Animais Reservatório da UVCZ, a castração é essencial. “Além de prevenir a exacerbada procriação, protege cães e gatos de diversas doenças, que podem levar a morte”, afirma.