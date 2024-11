Deputado Antonio Andrade juntamente com Republicanos oficializam Hugo Motta candidato à presidência da Câmara

Nesta terça-feira (29/10), a bancada do partido Republicanos na Câmara Federal, por meio do presidente nacional do Republicanos e vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira (SP), deputado campeão de votos do Tocantins, Antonio Andrade e demais pares se reuniram para realizar o anúncio oficial da candidatura do deputado Hugo Motta (PB) à presidência da Casa.

“Fico muito feliz de ter Hugo Motta como candidato a presidente, ele que é um amigo meu e tem total competência para presidir essa Casa. Vou lutar para conseguir os votos da bancada do Tocantins e dos demais pares em prol de Motta. A campanha está apenas começando”, disse Andrade.

“A bancada de deputados do Republicanos tem a certeza de que seu líder reúne todas as condições para conduzir a presidência da Câmara em defesa da atuação parlamentar e do diálogo harmônico e permanente com os demais Poderes”, afirmou Marcos Pereira.

Hugo Motta garantiu que seguirá na presidência da Câmara da mesma maneira que seguiu em seus três mandatos de líder, atendendo a todos e prezando pelo diálogo. “Assim como sempre agi na Liderança, com compromisso e disponibilidade, pretendo agir na presidência. Estarei à disposição dos senhores e senhoras”, garantiu.

Em seu quarto mandato como deputado federal, Hugo Motta se consolidou como uma referência de competência política, cordialidade, serenidade e conciliação entre seus pares.

Por fim, Hugo Motta agradeceu mais uma vez ao presidente do partido, deputado Marcos Pereira, que cedeu a própria candidatura para apoiar Motta. “Quero agradecer ao seu gesto, a sua grandeza, ao seu espírito público. O senhor terá um aliado para corresponder a essa confiança e ajudar cada vez mais na construção do nosso partido, que tem tanto compromisso público com o nosso país”.

Ainda na tarde desta terça, o Partido Progressistas (PP), por meio do Senador Ciro Nogueira, presidente Arthur Lira e líder Dr. Luizinho oficializaram o apoio ao nome de Hugo para presidir a Câmara.