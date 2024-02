Resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa do concurso da Saúde de Palmas disponível

Já está disponível para consulta o resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição bem do concurso do Quadro da Saúde de Palmas. Também estão disponíveis para consulta as respostas às solicitações de impugnação do edital.

Publicadas nesta segunda-feira, 19, as devolutivas podem ser conferidas individualmente aqui e no site www.copese.uft.edu.br da Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese/CDE) da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Para os candidatos que tiverem o pedido de isenção indeferido, o prazo para interposição de recurso é nos dias 30 e 31 de janeiro de 2024. O resultado definitivo das solicitações será disponibilizado em 9 de fevereiro.

Inscrições

O período de inscrições no Concurso Público para Provimento de Cargos do Quadro dos Profissionais da Área da Saúde inicia a partir das 9h do dia 5 de fevereiro e termina às 19 horas do dia 1º de março, exclusivamente pela Internet no endereço eletrônico www.copese.uft.edu.br. É de inteira responsabilidade do candidato a realização da inscrição e acompanhamento das etapas do concurso no site da banca realizadora.