Fesp abre inscrições para processo seletivo de tutores e gestores de aprendizagem do Pirs

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) abriu nesta segunda-feira, 29, as inscrições do processo seletivo para preenchimento imediato de oito vagas de tutores e gestores de aprendizagem do Plano Integrado de Residências em Saúde (Pirs). O Edital nº 001/2024 prevê ainda 37 vagas para composição de cadastro reserva.

Para participar, o candidato deve ser profissional de saúde de nível superior com titulação mínima de mestre e ter três anos de experiência profissional. Para candidatar-se, não é necessário possuir vínculo empregatício com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus). Outra exigência é não ter sido desligado do Pirs nos últimos dois anos.

Os candidatos aprovados irão atuar como tutor ou gestor de aprendizagem nos programas integrantes do Plano Integrado de Residências em Saúde, sendo eles: Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, Residência Multiprofissional em Saúde Mental e Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva.

Segundo o edital, os candidatos às vagas de cadastro reserva podem ser convocados para assumir vagas em qualquer campo de atuação de tutor ou gestor de aprendizagem, de acordo com as necessidades do plano e se do interesse da Fesp, durante o período de vigência do edital. Para mais informações, acesse aqui.

Inscrições

De acordo com o edital, os interessados deverão realizar a inscrição gratuitamente e exclusivamente via internet em formulário eletrônico até as 18h do dia 28 de fevereiro de 2024. A confirmação da inscrição será enviada automaticamente por e-mail.

Os documentos necessários para a inscrição incluem RG, CPF, diploma de graduação em curso da área da saúde, diploma de mestrado ou declaração de conclusão do mestrado, comprovante de disponibilidade de carga horária, comprovação de três anos de experiência profissional (nível superior). Para candidatos com vínculo com a Semus, é necessário anexar o comprovante de vínculo.

Fases da Seleção

O processo seletivo terá as seguintes etapas: inscrição (eliminatória e sujeita a homologação), avaliação de currículo (classificatória), apresentação de Plano de Ensino e Arguição (classificatória e eliminatória).

Bolsa

Os candidatos aprovados receberão uma bolsa de apoio à difusão de conhecimento do Programa Municipal de Bolsas de Estudo e Pesquisa para a Educação pelo Trabalho (PET-Palmas) na modalidade desenvolvimento científico aplicado à saúde, no valor de R$ 2 mil para carga horária de 12 horas semanais.

Cronograma

29/01/2024 a 28/02/2024 (até as 18h) – Período de inscrição online no processo seletivo e entrega de documentos comprobatórios para inscrição e análise curricular;

29/02/2024 – Homologação das inscrições;

1°/03/2024 (8h às 18h) – Interposição de recurso da homologação das inscrições;

04/03/2024 – Resultado da análise de recursos da homologação das inscrições;

05/03/2024 – Resultado da análise curricular;

06/03/2024 (8h às 18h) – Interposição recursos do resultado da análise curricular;

07/03/2024 – Resultado da interposição dos recursos da análise curricular e convocação para entrega de plano de ensino;

08/03/2024 (8h às 18h) – Envio do plano de ensino;

11/03/2024 – Divulgação das datas e horários da apresentação do Plano de Ensino e Arguição

12 a 14/03/2024 – Realização da apresentação do Plano de Ensino e Arguição;

15/03/2024 – Resultado da análise da Apresentação do Plano de Ensino e Arguição;

16/03/2024 (8h às 18h) – Interposição recursos do resultado da análise da Apresentação do Plano de Ensino e Arguição;

18/03/2024 – Resultado da análise de recursos e publicação resultado provisório do processo seletivo;

19/03/2024 (8h às 18h) – Interposição de recursos do resultado provisório;

20/03/2024 – Resultado da análise de recursos, resultado final do processo seletivo e convocação para entrega de documentos para posse;

20 a 25/03/2024 – Entrega de documentos e assinatura do termo de adesão ao PET-Palmas;

01/04/2024 – Início das atividades.