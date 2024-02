Prorrogado prazo para inscrição no Cartão do Estudante até dia 16 de fevereiro

A Fundação Municipal de Juventude de Palmas (FJP) publicou nesta quinta-feira, 8, a prorrogação da inscrição para o Programa Cartão do Estudante, no Diário Oficial do Município (DOM) Nº 3402. Os estudantes interessados podem realizar a inscrição até o dia 16 de fevereiro, no Portal do Cidadão. A lista da pré-seleção será publicada no dia 21 do mesmo mês.

O restante do cronograma também foi alterado. O prazo para interposição de recurso será entre os dias 22 e 23 e a resposta ao recurso deve ser divulgada no dia 26. O resultado final está previsto para sair no dia 27 de fevereiro, e a assinatura do termo de compromisso deve acontecer no dia 28.

Os créditos serão concedidos de acordo com a quantidade de aulas semanais, mediante comprovante de matrícula atualizado. A FJP vai custear 75% do valor gasto mensalmente em passes usados para o transporte coletivo, divididos em quatro categorias: A – 24 passagens mensais, B – 32 passagens mensais, C – 40 passagens mensais e D – 48 passagens mensais.

Passo a passo para realizar a inscrição.