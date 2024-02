Primeira noite de evento cristão na Capital terá shows de Sarah Farias, Pe. Antônio Maria e Cassiane

O Capital da Fé 2024 terá início na noite desta sexta-feira, 9. A programação, que deverá começar a partir das 19 horas, na Vila Olímpica de Palmas, ao lado do Estádio Nilton Santos, terá dois palcos para dinamizar as apresentações. O evento tem como tema “Viva o extraordinário de Deus!” e será marcado pela presença de artistas nacionais católicos e protestantes. Entre as atrações estão Sarah Farias, Padre Antônio Maria e Cassiane. A programação inclui apresentações de Bekão, Mylla Karvalho e Dunga.

Além das cinco noites de shows voltados para o público cristão, a programação feita pela Prefeitura de Palmas para o Carnaval 2024 também conta com bloquinhos e carnaval de rua em Taquaruçu. O importante é saber que seja qual for a escolha, o cidadão pode se locomover pela Capital com o transporte gratuito desde o sábado, 10, até a terça-feira, 13.

Confira o cronograma de Shows desta sexta-feira, 9

HORÁRIO PALCO 09/02/2024 (sex) 19h P1 Bekão 19h45 P2 Mylla Karvalho 20h30 P1 Pe. Antônio Maria 22h P2 Sarah Farias 23h30 P1 Dunga 01h P2 Cassiane

Baixe aqui a programação completa.