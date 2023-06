Projeto Pedalando na Leitura incentiva e premia alunos da ETI Sueli Pereira de Almeida Reche

Despertar nos alunos da Escola de Tempo Integral (ETI) Sueli Pereira de Almeida Reche o gosto e o hábito pela leitura é o alvo principal do Projeto Pedalando na Leitura, desenvolvido com aproximadamente 80 alunos, do 5º ao 9º ano. Como formas de incentivar a prática, a escola promova passeios como idas ao cinema, premiações, lanches, brindes e uma bicicleta para o aluno que ler mais livros.

Na manhã desta terça-feira, 27, foi realizada a culminância do semestre e as premiações aos dez alunos que mais leram livros na escola. Aos vencedores foram entregues uma bicicleta, uma caixa de som, kits escolares e chocolates. As duas primeiras colocações ficaram com as irmãs Suzyany Oliveira Soares, do 6º ano – 1º lugar, que levou uma bicicleta e Kellyte Oliveira Soares, do 7º ano, que ficou com o 2º lugar e faturou uma caixa de som e um kit escolar.

“Porque a gente entende que a leitura abre horizontes e pode fazer com que esse aluno se desenvolva muito mais também nas demais disciplinas ministradas, conforme o período cursado”, esclarece a gestora Fabíola Almeida.

O projeto é desenvolvido pela professora de Português, sob a responsabilidade da professora Rúbia de Carvalho Fonseca Batista e possui uma metodologia que incentiva o aluno ir até a biblioteca e escolher um dos livros já pré-selecionados pela professora. São edições utilizadas como suporte das aulas e, após escolher quais livros e fizer as fichas literárias, esses alunos recebem uma premiação, definida a cada semestre.

Fabíola Almeida disse que independente de quem leu mais ou quem leu menos, todos são levados para fazer um lanche especial. “Este ano levamos ao cinema e depois a uma lanchonete de fastfood. Tinha alguns deles não conheciam a rede de restaurantes food service. Foi muito interessante, pois tiveram alunos que quando chegaram lá falaram ‘meu Deus é igualzinho o que a gente vê na televisão’, isso é muito emocionante e muito gratificante.”

Todos os alunos da ETI Sueli Pereira de Almeida Reche são oriundos da zona rural e, de acordo com a gestora da unidade, por intermédio do projeto, eles conseguem evolver os familiares nas leituras, seja contanto as histórias lidas ou despertando a curiosidade dos pais, avós e outros parentes, para também ler os livros da escola.