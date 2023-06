600 candidatos são convocados para exame físico

Após publicação nesta terça, 27, no Diário Oficial do Município (DOM), na página de número 1, seiscentos candidatos foram convocados para a segunda etapa do certame da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). O exame físico está dividido em duas turmas e será realizado nos dias 29 e 30 de julho na pista de atletismo da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Palmas Tocantins. Confira o edital na íntegra na clicando aqui.

No documento constam o nome e número de inscrição, assim como as informações de prédio, turma, data e hora para realização do exame. Não haverá segunda chamada, sendo de responsabilidade dos candidatos estarem presentes com 60 minutos de antecedência do horário previsto.

Os documentos que serão aceitos para identificação de acordo ao edital de abertura na alínea “a”, do item 13.10, são documentos originais de identificação: Cédula de Identidade (RG), Registro de Identificação Civil (RIC), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação com foto, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e Registro Nacional de Estrangeiro – RNE.

Deve ser entregue atestado médico original expressamente indicando a aptidão do candidato para o teste, emitido em período não superior a 30 (trinta) dias a contar da data da aplicação, contendo local, data, nome e número do CRM do profissional médico que elaborou o atestado, provenientes de órgão de saúde ou de clínica de saúde ou de médico.

A Universidade Federal do Tocantins encontra-se na Quadra 109 norte, Avenida NS 15. ALCNO 14, S/N, Plano Diretor Norte, Palmas- TO, o teste será no bloco B, pista de atletismo.