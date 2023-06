Cinthia Ribeiro reforça compromisso com primeira infância durante evento do Tribunal de Contas do Tocantins

Nesta terça-feira, 27, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, participou do Plantão do Orçamento Pela Primeira Infância, no Instituto de Contas do TCE-TO. Na oportunidade, a chefe do executivo municipal assinou o “Compromisso Tocantinense pela Primeira Infância”, medida que, segundo ela, reitera o empenho da Prefeitura de Palmas com o Pacto Nacional pela Primeira Infância. “As crianças são nossas prioridades. Eu sou uma grande parceira desta iniciativa, considero de extrema importância poder contar com o respaldo técnico do Tribunal de Contas do Estado para o aprimoramento de medidas a favor de uma infância digna e feliz”, defendeu Cinthia.

O evento teve início na última segunda-feira, 26, e segue até quarta-feira, 28.

Prefeitos dos 139 municípios do Tocantins foram convidados. Durante esses dias, o presidente e os demais conselheiros do Tribunal de Contas estão ouvindo os gestores e analisando as dificuldades orçamentárias e financeiras enfrentadas nos municípios.

O presidente da Corte de Contas, André Matos comemorou a adesão de Palmas. “A prefeita Cinthia aceitou rapidamente o nosso chamado. Ela é uma pessoa sensível a esta causa. Este é um momento histórico e emocionante. Para nós, é muito importante contar com este apoio da Capital”, lembrou Matos.