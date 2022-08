Primeiro voto com responsabilidade é tema de debate de Mourão com jovens da Capital

Por Assessoria

Em diálogo direto com jovens, o candidato ao Governo do Estado, Paulo Mourão e sua vice, Professora Germana, ouviram as demandas e os desejos de jovens que votarão pela primeira vez. Também estava presente, a candidata à Deputada Federal, Maria Vanir, que há anos trabalha em projetos na área de Direitos Humanos.

Durante a roda de conversa Primeiro Voto, que aconteceu na manhã deste sábado, 27, no hotel Castelo, em Palmas, Paulo aproveitou para destacar a importância de “o jovem se posicionar desde agora e tomar nas mãos seu poder de decisão”.

Mourão então, parabenizou os jovens pelo interesse no processo eleitoral e pediu para que votem com responsabilidade, se posicionando contra a corrupção no nosso Estado e ao lado de pessoas que tenham o mesmo propósito de igualdade e respeito à vida.

Paulo Mourão lembrou que “a nossa constituição diz que o poder emana do povo. Mas isso acontece quando o povo entende que ele é o poder. O povo pode definir o seu caminho e as suas conquistas. É pelo posicionamento de vocês hoje, que irão construir o seu futuro”. O candidato ainda completou dizendo que “o papel do Estado, nesse processo, é dar condições para que todos consigam alcançar esse futuro promissor. O que, infelizmente, não vêm acontecendo ultimamente”.

O candidato ao Governo apontou dados do desemprego no Tocantins, e aumentou de 141 mil de pessoas sem carteira assinada,em 2018, para 226 mil em 2022. E apresentou propostas para mudar essa realidade, principalmente em relação à geração de oportunidades para o jovem e qualificação de mão-de-obra em todo o Estado.

Mourão destacou ainda a importância de investir em educação de qualidade, ressaltando que não há como quebrar o ciclo da pobreza sem investimento em educação. E lembrou que “o povo se acostumou com importantes conquistas como o Fies, o Prouni, o Ciências sem Fronteiras, o Minha Casa Minha Vida e precisa voltar a ter oportunidades. Temos que traçar, enquanto governo, uma linha de saída [da pobreza] para todos, temos que garantir que as pessoas possam caminhar, se ajustar e promover o desenvolvimento”.