Em Porto Nacional, Kátia Abreu se compromete com Valdemar Júnior em destinar recursos para a construção de um novo hospital público na cidade

Por Assessoria

Em busca da reeleição e com discurso de comprometimento em lutar pela construção de um novo hospital público em Porto Nacional, o deputado estadual Valdemar Júnior (REPUBLICANOS) acompanhado de sua família, da senadora Kátia Abreu (PP) candidata à reeleição e de apoiadores, inaugurou na noite desta sexta-feira (26), o comitê de sua campanha na sua cidade natal, Porto Nacional

Com discurso de quem quer permanecer trabalhando e destinando a maior parte de suas emendas parlamentares voltadas à saúde, Valdemar Júnior pediu ajuda à senadora para construir uma nova unidade hospitalar em Porto Nacional.

“Eu sei Kátia, que sempre foi um sonho seu construir e ver o novo prédio edificado do Hospital Regional de Gurupi, que hoje é uma realidade graças ao seu trabalho e empenho. Quantas discussões vi da Kátia com os governos anteriores, cobrando a aplicação das emendas para que o hospital de Gurupi pudesse virar uma realidade”, lembrou.

O deputado disse que o Hospital de Porto Nacional é antigo, construído ainda pela OSEGO, quando era Goiás, e o prédio já não oferece as condições de conforto necessárias aos pacientes. Valdemar ainda pediu à senadora que fizesse o compromisso com Porto Nacional, no sentido de viabilizar recursos de emendas para que a construção do hospital se torne realidade.

“Como deputado estadual eu não tenho emenda suficiente para fazer uma obra deste tamanho. É por isso que eu busco a parceria dos deputados federais e a sua enquanto senadora da república, para nos ajudar a dar esse presente a nossa Porto Nacional, disse”

“Eu quero aqui hoje, um compromisso seu comigo e com minha cidade. Nos ajude a fazer o um novo hospital, um novo prédio, uma nova estrutura física, dando atenção que o portuense necessita. Precisamos fazer essa obra dentro de pouco tempo sair do papel, sair da imaginação e dos nossos sonhos, e fazer virar uma realidade. Mas acima de tudo, um hospital novo, que possa atender a toda a região dos 13 municípios que fazem parte da região do Amor Perfeito”, reforçou.

Ainda em sua fala, o portuense elogiou o trabalho de Kátia no senado, destacando as ações e seu empenho em levar as emendas para todos os municípios tocantinenses. “Precisamos de bons representantes para trazer os recursos aos municípios e ao estado. E para o senado nós temos essa mulher guerreira que tive a honra de estar em seu partido no início da minha carreira pública. A Kátia tem o compromisso com os municípios, ela destina emendas para fazer as obras brotarem do chão e melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Ela ajudou a zerar a fila de cirurgia de catarata destinando emendas à saúde através de seu projeto”, afirmou.

A senadora Kátia Abreu, assegurou que vai atender ao pedido de Valdemar, em destinar o recurso para viabilizar as obras para a construção do hospital de Porto. “Vamos fazer um mandato afinado nesse próximo mandato. Quero pegar uns 5 a 6 deputados trabalhadores igual ao Valdemar, para que eles me ajudem a administrar os recursos que a senadora traz para o Tocantins. Vamos fazer um mandato coletivo e unidos”, destacou.

“Portanto, eu vou lhe atender e vamos fazer esse hospital novo, vamos fazer um estudo e vamos construir junto com o hospital, ou anexo a ele, a maternidade de Porto Nacional, porque o prédio é alugado. Nós temos que ter um prédio novo adequado, não precisa de luxo, precisa sim, de conforto e ser adequado para as mulheres se sentirem bem, serem atendidas a altura do que merecem”, assegurou.

Matopiba

Kátia confidenciou que precisa da ajuda do deputado Valdemar para aprovar na Assembleia Legislativa um projeto que vai transformar Porto Nacional na Capital do Matopiba. “Matopiba é uma região que nós criamos quando eu fui ministra, que atinge os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Uma área determinada pela presidência da república como a última fronteira agrícola do Brasil e do Mundo. E de todos os municípios que fazem parte do Matopiba, Porto Nacional foi a cidade que mais cresceu de toda a região do Matopiba. Por isso, tem que ser a capital do Matopiba”, revelou.

O Matopiba é uma região, onde ocorreu uma forte expansão agrícola a partir da segunda metade dos anos 1980, especialmente no cultivo de grãos. O nome é um acrônimo formado pelas siglas dos quatro estados (MA + TO + PI + BA). A região se destaca na produção de grãos e fibras, especialmente soja, milho e algodão. Também produz tubérculos e frutas, além da pecuária.

Ponte de Porto Nacional

A senadora ainda revelou aos portuenses, que pretende fazer da ponte antiga de Porto, um ponto turístico de visitação da cidade, com restaurantes e bares para receber os turistas e a população. “Nós temos que ter um bom arquiteto para transformar essa ponte em um ponto turístico maravilhoso, com quiosques de alimentação e gastronomia e quiosques para vender artesanato. Temos que fazer o povo vir de longe para gastar dinheiro na ponte de Porto Nacional, fazer dela um ponto turístico de lazer”, revelou.

“Mas não pode ser um sonho só da senadora, tem que ser um sonho de Porto Nacional. E nós vamos ter tempo de fazer um belíssimo projeto. Eu sugeri que nós possamos fazer um concurso com os arquitetos do estado e o vencedor do projeto mais bonito da ponte velha de Porto Nacional, ficará responsável por fazer e executar o projeto. Fica muito mais democrático e teremos opções para escolher um bonito projeto para utilizarmos naquela ponte”, disse a senadora entusiasmada com a ideia.

Apoio político

Kátia Abreu agradeceu o apoio de Valdemar em estar ao seu lado, como aliado político e amigo. “Quero agradecer ao Valdemar Júnior esse grande deputado e grande amigo leal, corajoso, trabalhador que tem opinião própria e sabe o que quer. Quero agradecer essa parceria maravilhosa”.

“Caminhar com você Valdemar é uma caminhada leve, bonita, confortável, porque você é otimista. E o político para ser bom, ele precisa ter essas qualidades. Se ele não acreditar no que está fazendo, ele não consegue realizar nada. Então, eu quero parabenizar vocês de Porto Nacional e de todo o Tocantins, por terem dado ao Valdemar dois mandatos de deputado estadual e se Deus quiser, ele terá o terceiro mandato de deputado estadual pelo estado do Tocantins”, declarou.