Paulo Mourão garante que educação é a base para recuperar economia

Por Assessoria

É fato que durante o governo de Jair Bolsonaro vários projetos de inclusão social foram interrompidos e com isso, contribuído ainda mais com o aumento da pobreza em todo País. No Tocantins, com quase de 1,7 milhão de habitantes, mais da metade da população, segundo o IBGE, passa por algum nível de insegurança alimentar e cerca de 127 mil tocantinenses só conseguem uma média de um pouco mais de R$ 100 por mês para sobreviver.

Para Paulo Mourão, candidato do PT ao governo do Estado, “a recuperação do estado se dará por meio da derrota de Bolsonaro e pela retomada de um projeto de desenvolvimento baseado na educação, pois, é fato que a cada ponto que o país cresce no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a empregabilidade de jovens de 22 a 23 anos cresce 200%, conforme já mostraram estudos realizados, como os do Instituto de Pesquisa e Ensino (Insper)”. Portanto, “no Tocantins não será difícil começar uma gestão focando a educação como base”, complementou o candidato.

Dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) registram que quase um terço da população brasileira tem menos de meio-salário-mínimo para passar o mês. Em 2021, por exemplo, cerca de 63 milhões de pessoas tinham renda domiciliar per capita de R$ 497 mensais e que em termos de mudanças a proporção de pobres em bases anuais sobe 42,11% entre os anos de 2020 e 2021, correspondendo a 7,2 milhões de novos pobres em relação a 2020 e 3,6 milhões de novos pobres em relação ao período denominado de pré-pandemia.

Segundo Mourão, “o Tocantins sofre com os efeitos nefastos do governo Bolsonaro que a exemplo do fez em todo o país paralisou no estado, todas as iniciativas de desenvolvimento de combate à desigualdade colocados em prática nos governos Lula e Dilma, mas vamos retomar todas as políticas sociais que atendam as demandas da população”, disse.

O projeto do candidato Paulo Mourão do PT ao governo do Tocantins é com base na campanha nacional Vamos Juntos pelo Brasil, liderado por Lula, o qual, juntamente com companheiras e companheiros da Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT, PCdoB e PV) no Estado do Tocantins, trabalha um Projeto de Desenvolvimento Inclusivo para as trabalhadoras e trabalhadores do Tocantins e do Brasil.