Prefeitura de Palmas entrega Cmei Professora Juscéia Garbelini à comunidade do Santo Amaro

A Prefeitura de Palmas, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, inaugura nesta quinta-feira, 7, a partir das 16 horas, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Juscéia Garbelini, localizado no setor Santo Amaro. Implementado com o objetivo de oferecer educação de qualidade à comunidade da região norte de Palmas, o Cmei vai atender crianças desde o berçário I até o período II da educação infantil. Participam da cerimônia de inauguração, que contará com apresentação cultural de alunos da rede municipal, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, o secretário da Educação, Fábio Chaves, e a diretora do Cmei, Lenilda Souza.

A construção da mais recente unidade escolar da rede municipal de ensino totalizou um investimento de R$ 2.238.176,58 sendo R$ 1.355.254,45 em recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 1.146.717,65 em recursos próprios do município. O espaço conta com oito salas de aula, quatro salas administrativas, sala de descanso, três banheiros adultos e seis infantis, banheiro adaptado para pessoas com deficiência, lactário, cozinha, refeitório, depósitos, ateliê, lavanderia e local para educação física e recreação, em uma área construída de 1.189 metros quadrados. O projeto da obra é da arquiteta Jes-anny Guimarães e foi executado pela Construtora SLN.

Professora Juscéia Garbelini

A professora Juscéia Veiga Garbelini foi uma educadora que deixou sua marca em todos os níveis de ensino e esferas institucionais. Filha de professora, começou sua carreira no antigo primário rural no interior do Paraná. Lecionou em escolas estaduais até ingressar na universidade, onde se destacou como professora assistente de Letras. Com mestrado e doutorado, tornou-se uma incansável defensora da educação pública. Sua influência ultrapassou fronteiras ao se mudar para o Tocantins, onde desempenhou papéis importantes na educação e administração universitária e ocupou o cargo de secretária municipal da Educação.