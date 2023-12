Finais do Projeto Olé nas Drogas 2023 acontecem nesta quarta, 6, no Nilton Santos

O Estádio Nilton Santos recebe nesta quarta-feira, 6, as finais do projeto de futebol de base Olé nas Drogas. A rodada final será disputada pelos times classificados nas semifinais, nas categorias sub 11, 13, 15 e 17. Com portões abertos, as partidas acontecerão a partir das 16 horas. O campeonato, que é uma promoção da Fundação da Juventude de Palmas (FJP), premiará os vencedores com troféus e medalhas.

A primeira partida acontecerá entre os clubes Batalhão X União, da categoria do sub 17, com início às 16 horas. O segundo duelo ocorrerá entre o Fla Palmas X FCA Palmas, categoria sub 13, às 17h30. Em seguida, às 19 horas, os times da categoria sub 11, Academy Santos X Fla Palmas se enfrentam. Já o último jogo da edição do campeonato, em 2023, será entre o CFA Palmas (Araguaína) X Batalhão, às 20 horas.

Nesta edição do Olé nas Drogas 15 clubes participaram. A ação também conta com o apoio da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Fundesportes) e busca incentivar a prática esportiva para as crianças e jovens, como forma de integração entre desportistas, além de contribuir com a formação cidadã desses jovens, afastando-os dos ambientes das drogas e outras práticas errôneas.