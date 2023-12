Prefeita Cinthia entrega 30 novos ônibus e anuncia locação de mais 70

O sistema de transporte coletivo de Palmas passa a contar com a locação de 30 novos ônibus, que irão reforçar a frota da Agência de Transporte Coletivos de Palmas (ATCP). Na entrega simbólica, realizada no estacionamento da Avenida Teotônio Segurado, próximo ao Fórum de Justiça de Palmas, nesta sexta-feira, 8, a prefeita Cinthia Ribeiro anunciou diversas novidades para melhor atender os usuários. Dentre elas, a garantia do não aumento tarifário na passagem de ônibus da Capital pelos próximos cinco anos e, a expectativa de que até o fim do ano, a frota possa contar com 70 novos ônibus disponíveis para atender à população palmense, total de 100 novos veículos.

“Me sinto mais forte e mais corajosa para fazer muito mais por Palmas. E as mudanças não acontecem do dia para a noite. Quebramos um monopólio de 30 anos e reconstruir tudo isso, não é nada fácil. Estamos gerando uma economia para os cofres do município de cerca de R$ 25 milhões, só neste ano de 2023, com a ATCP conduzindo o sistema de transporte coletivo“, destacou a prefeita, reforçando ainda que a entrega dos 30 novos veículos é apenas o início, e que segue em aberto o processo de licitação para aquisição de novos ônibus.

Os veículos, que já estão aptos para operar nos itinerários do sistema de transporte público, contam com ar-condicionado, suspensão pneumáticas, sistema de monitoramento em tempo real, inclusive de velocidade, com equipamentos e acessórios de segurança exigidos pelos órgãos de regulação. Além dos requisitos legais de acessibilidade e mobilidade, os veículos têm capacidade regular para atender 44 passageiros sentados e outros 30 em pé.

A locação desses 30 ônibus é parte do credenciamento aberto pela ATCP – processo 2023057877 -, através do contrato firmado com a empresa Atlântico Transportes Ltda. A outra empresa credenciada é a Sightseeing Rio Transporte de Passageiros, que manifestou interesse em locar 70 veículos a Prefeitura de Palmas. A locação total terá um custo anual de

A contratação obedeceu às recomendações da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), onde estabelece um limite operacional para veículos semelhantes aos que foram alugados por prazo de até dez anos.

Investimento

No total, a Prefeitura de Palmas, através da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), abriu credenciamento – Processo nº 2023057877 – para locação de 100 ônibus urbanos, de fabricação nacional, ano modelo igual ou superior a 2019, adaptado ao transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O processo prevê a locação de 100 veículos para 12 meses com custo total estimado em R$ 57,8 milhões, com custo mensal de R$ 4,8 milhões, com previsão de entrega de todos os ônibus nos próximos dias. Desses, 50% dos veículos credenciados possuem menos de um ano de uso.

