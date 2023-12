Fenesup destaca potencial econômico da região sul de Palmas em sua primeira edição

A 1ª edição da Feira de Negócios da Região Sul de Palmas (Fenesup) começou na quinta-feira, 7, e prossegue até sábado, 9, com o propósito de destacar a economia e o comércio da região que desempenham um papel crucial na cena econômica do Tocantins. Realizada no estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, em Taquaralto, a Fenesup promete impulsionar a economia de uma das regiões mais populosas da Capital, oferecendo uma diversidade de produtos, serviços e eventos, também encontros culturais.

Cerca de 90 estandes foram montados no espaço dedicado aos expositores, proporcionando uma plataforma para empresários e comerciantes. A Prefeitura de Palmas está presente em dois estandes, estabelecendo parcerias com a Casa do Empreendedor, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) e o Banco do Povo. Essa colaboração visa oferecer serviços e atendimento especializado ao Microempreendedor Individual (MEI).

Marlo Galvão, diretor do Banco do Povo, expressa otimismo em relação à Fenesup, considerando especialmente o foco nos atendimentos exclusivos para comerciantes e empresários da região sul. Destacando a força dessa região em termos de serviços e comércio, Galvão enfatiza os serviços oferecidos pelo Banco do Povo. “Entre nossos serviços ofertados estão inclusos orientação de crédito, pré-cadastro para solicitação de crédito, parcelamento de dívidas, entre outros.”

A gerente de atendimento da Casa do Empreendedor, Antonia Monica de Oliveira Evangelista, detalha os serviços disponíveis durante o evento. “Estaremos atuando durante os três dias de programação, das 13 às 22 hotras, e contamos com uma equipe preparada para oferecer assistência ao microempreendedor individual. Os serviços oferecidos abrangem emissão de notas fiscais, alteração cadastral, regularização, emissão de boletos, declaração anual, emissão de certificados, emissão do cartão CNPJ, abertura de MEI e encerramento do MEI.”

A Fenesup é uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Taquaralto e Região (Acit), com apoio do Governo do Tocantins, da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto), da Prefeitura de Palmas e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins (Sebrae).