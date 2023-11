Praça da Arse 51 ganha academia ao ar livre e novos brinquedos para playground

A praça da Quadra Arse 51 (504 Sul) está recebendo melhorias. Os equipamentos de lazer estão sendo trocados por novos. Além da troca dos brinquedos do playground, a praça ganhou uma academia ao ar livre completa.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), serão feitas instalações de bancos novos e troca das lixeiras antigas por novas. Antes da troca de equipamentos, a praça recebeu serviço de manutenção geral, com limpeza e poda de árvores. As melhorias complementam o serviço de manutenção de praças, que atende todos os meses as 94 praças públicas da Capital com rastelo e recolhimento de folhas secas, esvaziamento de lixeiras, poda de grama e manutenção de equipamentos.

Segundo a Superintendência de Serviços Públicos, à medida que são constatadas pendências, outras substituições de parques infantis serão realizadas. Já tendo sido contempladas as praças da Capital, entre elas, a da Arse 33 (308 Sul), do Jardim Taquari e do Parque Cesamar.