Com asfalto pronto, Avenidas NS-2 e LO-16 recebem sinalização horizontal

Com a conclusão da pavimentação asfáltica, as Avenidas NS-2 e LO-16, na região norte de Palmas, começaram a receber sinalização viária horizontal. Nesta terça-feira, 14, estão sendo feitas as marcações para as faixas nas duas vias e na rótula em que elas se cruzam. A próxima etapa será a instalação de sinalização vertical. As intervenções não geram interrupção do tráfego.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), aproximadamente 95% das melhorias previstas na obra estão prontas, incluindo rede de drenagem, terraplanagem, pavimentação, bocas de lobo e meios-fios. A implantação de infraestrutura viária nos trechos citados melhorará o acesso à área comercial, onde há prédios públicos, escolas e dá acesso ao setor Santo Amaro.

Ao todo, estão sendo investidos R$ 2.260.101,92, no trecho da Av. NS-2, entre AV. LO-16 e Av. NS-15, e da Av. LO-16, entre Avenida NS-2 e AV. Teotônio Segurado. Os recursos são oriundos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa), através da Caixa. A obra é executada pela empresa EB Infra Ltda., vencedora da licitação.